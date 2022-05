{"_id":"628291a20a7b2826611517ee","slug":"rain-became-hindrance-in-chardham-yatra-800-passengers-going-to-badrinath-stopped-in-pandukeshwar","type":"story","status":"publish","title_hn":"बारिश बनी चारधाम यात्रा में बाधा: खचड़ा नाले में जलस्तर बढ़ा, पहाड़ी से गिरे पत्थर, रोके गए बदरीनाथ जा रहे 800 यात्री","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

संवाद न्यूज एजेंसी, जोशीमठ Published by: रेनू सकलानी Updated Tue, 17 May 2022 12:20 AM IST