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राज्य जनजातीय शोध संस्थान (टीआरआई) की ओर से आयोजित महोत्सव में आदिवासी संस्कृति व हस्तकला की विशाल प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए मुख्यमंत्री ने जनजातीय समाज की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, पारंपरिक हस्तशिल्प, स्थानीय उत्पादों और कलात्मक कौशल की सराहना की। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजन हमारी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़ने के साथ ही देश की विविधतापूर्ण परंपराओं को समझने और उनका सम्मान करने का अवसर प्रदान करते हैं।मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा भारतीय इतिहास के ऐसे महानायक हैं, जिन्होंने अत्यंत कम आयु में अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध उलगुलान यानी क्रांति का नेतृत्व किया। उन्होंने कहा कि धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत उत्तराखंड के 128 जनजातीय गांवों का चयन किया गया है। इन गांवों में आधारभूत सुविधाओं के विस्तार के साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका और रोजगार के अवसरों को बेहतर बनाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनजातीय युवाओं को शिक्षा के साथ रोजगार और स्वरोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। इसी उद्देश्य से मुख्यमंत्री जनजाति रोजगार उत्कर्ष योजना प्रारंभ की गई है। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री खजान दास, मेयर सौरभ थपलियाल, श्रीधर बाबू अदाकी आदि मौजूद रहे।महोत्सव में उत्तराखंड के लोक नृत्यों ने लोगों को झूमने को मजबूर किया तो कहीं तेलंगाना के गुसाड़ी नृत्य की ताल का जादू छाया। ऊधमसिंह नगर का झोडा नृत्य, झारखंड का कालसा नृत्य, गुजरात के जांबूर गांव का सिद्धी धमाल डांस मुख्य आकर्षण का केंद्र रहें। महोत्सव में 11 प्रदेशों के कलाकारों की ओर से प्रदर्शन किया जा रहा हैं। साथ ही 100 से अधिक स्टाॅल लगाए गए है जिनमें पहाड़ के जनजातीय समूह के रोजाना दिनचर्या में उपयोग होने वाली जड़ी बूटियों के बारे में जानकारी दी गई हैं। डाॅ. प्रशांत वत्स ने जनजातीय लोगों के प्रकृति से जुड़ाव के बारे में जानकारी देते हुए ट्राइबल हिलर्स फ्राॅम उत्तराखंड एंड देयर हिलिंग प्रेक्टिसस किताब के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड में मुख्य रूप से पांच जनजातियां निवास करती है जिसमें जाैनसारी, थारू, बुक्सा, वन राजी और भोटिया शमिल हैं।