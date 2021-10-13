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Dehradun News: सेवा नियमावली में संशोधन किए बिना विशेष शिक्षकों की भर्ती की तैयारी

Sun, 15 Nov 2026 01:02 AM IST
देहरादून ब्यूरो
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Sun, 15 Nov 2026 01:02 AM IST
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Preparation for recruitment of special teachers without amending the service rules
देहरादून। शिक्षा विभाग में सेवा नियमावली में संशोधन के बिना विशेष शिक्षकों के पदों पर भर्ती की तैयारी है। विशेष शिक्षकों के 186 पदों पर भर्ती की जानी है। हालांकि शिक्षा निदेशालय की ओर से नियमावली संशोधन के लिए शासन को प्रस्ताव भेजा गया है।
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प्रदेश के सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में 577 सामान्य पदों पर एवं विशेष शिक्षकों के 186 पदों पर भर्ती होनी है। बेसिक शिक्षा निदेशालय की ओर से इस पर कार्रवाई की जा रही है, लेकिन सामान्य और विशेष शिक्षकों के पदों को लेकर दोहरी अर्हता अपनाए जाने का आरोप है। बेसिक शिक्षा निदेशक कुंवर सिंह रावत के मुताबिक शिक्षक सेवा नियमावली में संशोधन के लिए शासन को
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प्रस्ताव भेजा गया है। शासन से मंजूरी के बाद ही नियमावली में संशोधन किया जाएगा।
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