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मसूरी: सार्वजनिक मार्ग पर झगड़ा और हुड़दंग, दो महिलाओं समेत लड़कियों को पुलिस ने लिया हिरासत में

Fri, 09 Oct 2026 01:14 PM IST
Heera संवाद न्यूज़ एजेंसी मसूरी
संवाद न्यूज़ एजेंसी मसूरी Published by: Heera Updated Fri, 09 Oct 2026 01:14 PM IST
सार

मसूरी में सार्वजनिक मार्ग पर झगड़ा और हुड़दंग करने वाली दो महिलाओं समेत लड़कियों को पुलिस ने हिरासत में लिया। दो महिलाओं का धारा 81 पुलिस एक्ट में चालान किया गया।

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Police arrested two women and girls for creating ruckus on a public road in mussoorie
सार्वजनिक मार्ग पर झगड़ा और हुड़दंग - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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मसूरी के टाउन हॉल से पिक्चर पैलेस जाने वाली रोड पर देर रात दो लड़कियों में झगड़ा हो गया। मामले में दोनों की माताएं भी पहुंचीं, लेकिन समझाने के बजाय वे भी विवाद में शामिल हो गईं। रात्रि अधिकारी उपनिरीक्षक रजनीश कुमार, चौकी प्रभारी कुलड़ी थाना मसूरी की महिला उपनिरीक्षक संयोगिता और महिला पीएसी बल की मदद से दोनों पक्षों को थाना मसूरी लाया गया।

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पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ 81 पुलिस एक्ट के तहत विधिक कार्रवाई की। मामले में राधिका पत्नी दिनेश (खरोला, मसूरी), दुर्गा पत्नी प्रवीण (जाफर हॉल, कुलड़ी मसूरी), दीपांजलि पुत्री दिनेश (खरोला, मसूरी) और पूजा पुत्री प्रवीण (जाफर हॉल, कुलड़ी) शामिल हैं।

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