पीएम मोदी: सीएम बोले-प्रधानमंत्री के उत्तराखंड दौरे का इंतजार, परिवार का सदस्य मानते हैं देवभूमि के लोग

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तराखंड आने का हम सभी को इंतजार है। प्रदेश के लोग भी उनके दौरे का इंतजार कर रहे हैं। सीएम धामी ने कहा, प्रधानमंत्री जल्द ही उत्तराखंड आएंगे और हम सभी निश्चित रूप से उनका इंतजार कर रहे हैं। उत्तराखंड के लोग उन्हें अपने परिवार के सदस्य की तरह मानते हैं।

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