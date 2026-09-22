पीएम मोदी: सीएम बोले-प्रधानमंत्री के उत्तराखंड दौरे का इंतजार, परिवार का सदस्य मानते हैं देवभूमि के लोग
उत्तराखंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगामी दौरे को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उम्मीद जताई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के लोग प्रधानमंत्री का अपने परिवार के सदस्य की तरह स्वागत करने के लिए इंतजार कर रहे हैं।
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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तराखंड आने का हम सभी को इंतजार है। प्रदेश के लोग भी उनके दौरे का इंतजार कर रहे हैं। सीएम धामी ने कहा, प्रधानमंत्री जल्द ही उत्तराखंड आएंगे और हम सभी निश्चित रूप से उनका इंतजार कर रहे हैं। उत्तराखंड के लोग उन्हें अपने परिवार के सदस्य की तरह मानते हैं।
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मीडिया से बातचीत में सीएम धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोद का उत्तराखंड से गहरा लगाव है। प्रदेश में आई हर परिस्थिति में वह हमारे साथ खड़े रहे हैं।