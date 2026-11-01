फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Dehradun News ›   Pledge to perform one's duty taken during Vigilance

Dehradun News: सतर्कता जागरूकता सप्ताह में कर्तव्य पालन की ली शपथ

Sun, 01 Nov 2026 06:33 PM IST
देहरादून ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, देहरादून
संवाद न्यूज एजेंसी, देहरादून Updated Sun, 01 Nov 2026 06:33 PM IST
विज्ञापन
Pledge to perform one's duty taken during Vigilance
सेलाकुई। शंकरपुर स्थित क्षेत्रीय रेशम उत्पादन अनुसंधान केंद्र में सतर्कता जागरूकता सप्ताह-2026 का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य अधिकारियों एवं कर्मचारियों में सत्यनिष्ठा, पारदर्शिता, जवाबदेही तथा नैतिक मूल्यों के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देना था। समापन अवसर पर कर्मचारी-अधिकारियों ने जिम्मेदारी के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने का संकल्प लिया। कार्यक्रम में केंद्र के प्रभारी डॉ. पवन सैनी ने अधिकारियों एवं कर्मचारियों को संबोधित करते हुए अपने दैनिक कार्यों में ईमानदारी, निष्पक्षता एवं जवाबदेही की भावना बनाए रखने और पारदर्शी व भ्रष्टाचार मुक्त कार्य संस्कृति को अपनाने पर बल दिया। इस दौरान केंद्र के सभी अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed