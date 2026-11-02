Dehradun News: त्यूणी महाविद्यालय में राष्ट्रीय एकता दिवस पर रन फॉर यूनिटी

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त्यूणी। पंडित शिवराम राजकीय महाविद्यालय में राष्ट्रीय एकता दिवस पर राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई ने कार्यक्रम आयोजित किए। प्राचार्य मृत्युंजय सिन्हा के मार्गदर्शन में रन फॉर यूनिटी का आयोजन हुआ। छात्र-छात्राओं ने देशभक्ति नारों के साथ देश की अखंडता बनाए रखने की प्रतिज्ञा ली। राष्ट्रीय सेवा योजना के सहायक नोडल अधिकारी सचिन शर्मा ने विद्यार्थियों को राष्ट्रीय एकता दिवस की शपथ दिलाई। इस दौरान सभी ने अपने क्षेत्र को नशा मुक्त बनाने का भी संकल्प लिया। कार्यक्रम का संयोजन राष्ट्रीय सेवा योजना की नोडल अधिकारी शर्मिला ने किया। अनीता चौहान ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन और राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान पर प्रकाश डाला। संवाद