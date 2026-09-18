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मसूरी: रेस्टोरेंट में घुसकर युवक और उसके साथियों पर लाठी-डंडों से हमला, सीसीटीवी फुटेज वायरल

Fri, 18 Sep 2026 10:26 PM IST
Alka Tyagi संवाद न्यूज एजेंसी, मसूरी
संवाद न्यूज एजेंसी, मसूरी Published by: Alka Tyagi Updated Fri, 18 Sep 2026 10:26 PM IST
सार

कुछ अज्ञात लोग रेस्टोरेंट में पहुंचे। आरोप है कि वहां पहुंचते ही उन्होंने मनीष और उसके साथियों पर लाठी-डंडों से हमला कर दिया।

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Mussoorie Youth and his associates attacked with sticks and rods after intruders barged into restaurant
रेस्टोरेंट में युवकों पर हमला - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
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किंग्रेग स्थित एक रेस्टोरेंट में घुसकर कुछ लोगों ने युवक और उसके साथियों पर लाठी-डंडों से हमला करने का मामला सामने आया है। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ लोग लाठी-डंडों से हमला करते दिखाई दे रहे हैं। पीड़ित ने कोतवाली में तहरीर देकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।

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पुलिस को दी तहरीर में मनीष ने बताया कि कुछ अज्ञात लोग रेस्टोरेंट में पहुंचे। आरोप है कि वहां पहुंचते ही उन्होंने मनीष और उसके साथियों पर लाठी-डंडों से हमला कर दिया। अचानक हुए हमले से मौके पर अफरा-तफरी मच गई। घटना में मनीष और उसके साथियों के चोटिल होने की बात कही गई है।
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घटना के बाद मारपीट का सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। फुटेज में कुछ लोग लाठी-डंडे लेकर हमला करते नजर आ रहे हैं। एसएसआई सतेंद्र भाटी ने बताया कि घटना की शिकायत पुलिस को मिली है। घटना से जुड़े सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। मामले की जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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