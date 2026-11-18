Dehradun News: महासू गो सेवा समिति ने मनाया गोपाष्टमी पर्व
संवाद न्यूज एजेंसी, देहरादून Updated Wed, 18 Nov 2026 06:13 PM IST
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कालसी। महासू गो सेवा सहयोग समिति जौनसार बावर ने बुधवार को बैराटखाई के भद्रास खेड़ा गोधाम में गोपाष्टमी पर्व मनाया। इस दौरान गो पूजा, आरती, गो सदस्य सम्मान और हवन यज्ञ हुए। समिति ने लंबे समय से गो ग्रास के लिए आर्थिक सहायता दे रहे सदस्यों को गो सेवा प्रमाण पत्र व माला पहनाकर सम्मानित किया। संस्थापक विपिन जोशी ने गो भक्तों के सम्मान और समाज को गो सेवा के प्रति जागरूक करने का उद्देश्य बताया। सेवानिवृत्त आयुक्त विपिन चंद शर्मा ने सभी को गो सेवा के लिए आगे आने को कहा। समिति अध्यक्ष सीताराम चौहान ने गो भक्तों का आभार व्यक्त किया। इस दौरान भीमदत्त डोभाल, वीरेंद्र जोशी, बृजेश जोशी, संजय जोशी, उमादत्त उनियाल, बलवीर चौहान, नंदलाल भारती, विकास अग्रवाल, पूरण खन्ना, वीरेंद्र चौहान, शमशेर चौहान, रणवीर तोमर, श्याम सिंह राठौर, सुनीता रोहिला, ममता चौहान मौजूद रहे। संवाद
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