फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Dehradun News ›   landlords for failing to verify tenants

Dehradun News: किरायेदारों का सत्यापन न कराने पर 11 मकान मालिकों पर कार्रवाई

Sun, 04 Oct 2026 11:27 PM IST
देहरादून ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, देहरादून
संवाद न्यूज एजेंसी, देहरादून Updated Sun, 04 Oct 2026 11:27 PM IST
विज्ञापन
landlords for failing to verify tenants
बरोटीवाला क्षेत्र में रविवार को कोतवाली पुलिस ने किरायेदारों और बाहरी लोगों के सत्यापन के लिए अभियान चलाया। पुलिस ने करीब 200 लोगों का सत्यापन किया। किरायेदारों का सत्यापन नहीं कराने पर 11 मकान मालिकों के चालान कर 1.10 लाख रुपये का जुर्माना न्यायालय में भेजा गया। छह अन्य लोगों के पुलिस अधिनियम के तहत चालान कर तीन हजार रुपये का जुर्माना मौके पर वसूला गया। कोतवाली प्रभारी राजीव रौथाण ने बताया कि क्षेत्र में आपराधिक घटनाओं को रोकने के लिए किरायेदारों और बाहरी लोगों का सत्यापन किया जा रहा है। टीम ने बरोटीवाला क्षेत्र में घर-घर जाकर किरायेदारों और बाहर से आकर रह रहे लोगों की जानकारी जुटाई। इस दौरान मकान मालिकों को अपने यहां रह रहे किरायेदारों का अनिवार्य रूप से सत्यापन कराने की अपील की गई है। संवाद
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed