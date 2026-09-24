उत्तराखंड: कर्णप्रयाग-नैनीताल हाईवे पर पहाड़ी खिसकी, यातायात ठप; दो युवा बाल-बाल बचे

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मार्ग बंद होने के कारण सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। दैनिक यात्रियों, पर्यटकों और स्कूली बच्चों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। विज्ञापन



सूचना मिलते ही संबंधित विभाग की टीम जेसीबी मशीनों के साथ मौके पर पहुंची और मार्ग से मलबा हटाने का कार्य शुरू कर दिया गया है।



अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही यातायात सुचारु कर दिया जाएगा। प्रशासन ने यात्रियों से सतर्कता बरतने की अपील की है। मार्ग बंद होने के कारण सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। दैनिक यात्रियों, पर्यटकों और स्कूली बच्चों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।सूचना मिलते ही संबंधित विभाग की टीम जेसीबी मशीनों के साथ मौके पर पहुंची और मार्ग से मलबा हटाने का कार्य शुरू कर दिया गया है।अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही यातायात सुचारु कर दिया जाएगा। प्रशासन ने यात्रियों से सतर्कता बरतने की अपील की है।

कर्णप्रयाग-नैनीताल हाईवे पर बैनीताल जाने वाले मार्ग के समीप सिरोली के पास बृहस्पतिवार सुबह बड़ा भूस्खलन हो गया। सुबह लगभग 7:55 बजे पहाड़ी से अचानक भारी मात्रा में मलबा और बोल्डर सड़क पर आ गिरे, जिससे यातायात पूरी तरह ठप हो गया।