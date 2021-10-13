Dehradun News: कैंचीवाला और बिरसनी हाईस्कूल बने इंटर कॉलेज, मिली मंजूरी

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क्षेत्रवासी लंबे समय से इन दोनों विद्यालयों को इंटरमीडिएट स्तर तक उच्चीकृत करने की मांग कर रहे थे। अब तक 10वीं के बाद छात्र-छात्राओं को मजबूरन दूसरे क्षेत्रों के विद्यालयों का रुख करना पड़ता था। इससे विशेषकर ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के विद्यार्थियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता था। साथ ही अभिभावकों पर आवाजाही का अतिरिक्त आर्थिक बोझ भी पड़ता था। अब घर के पास ही 12वीं तक की शिक्षा सुलभ होने से विशेषकर छात्राओं को बड़ी राहत मिलेगी।ग्रामीणों ने शासन के इस फैसले को क्षेत्र की शिक्षा व्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण कदम बताया। विभागीय अधिकारियों के अनुसार, जल्द ही इंटरमीडिएट कक्षाओं के सुचारू संचालन के लिए प्रवक्ताओं की तैनाती और अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा।इन दोनों विद्यालयों के उच्चीकरण का प्रस्ताव शासन को भेजा गया था। शासन से स्वीकृति मिलने के बाद उच्चीकरण की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। निश्चित तौर पर इससे ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों को घर के समीप ही बेहतर शैक्षिक सुविधाओं का लाभ मिलेगा। - कुंदन सिंह, खंड शिक्षा अधिकारी, सहसपुर