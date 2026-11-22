प्रेमनगर के जामुनवाला में बोरे में बंद मिली अज्ञात युवती की हत्या के मामले में तीन दिन इंतजार के बाद पुलिस ने अज्ञात में पोस्टमार्टम करवा दिया है। युवती के गले पर धारदार हथियार से किए गए गहरे वार के निशान मिले हैं। अत्यधिक रक्तस्राव के कारण उसकी मौत हुई। युवती की शिनाख्त नहीं होने से हत्याकांड की जांच आगे बढ़ाने में पुलिस के लिए चुनौती है।

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18 नवंबर को जामुनवाला गांव में कूड़े के ढेर से बोरे में बंद युवती का शव बरामद हुआ था। हत्यारों ने उसकी पहचान छिपाने के लिए चेहरा बुरी तरह कुचल दिया था। अब पोस्टमार्टम में गले पर धारदार हथियार से गहरे घाव और अत्यधिक रक्तस्राव को मौत की वजह बताया गया है। पुलिस को आशंका है कि युवती की हत्या कहीं दूसरी जगह की गई और बाद में शव को जामुनवाला में लाकर फेंका गया।युवती की पहचान के लिए पुलिस प्रेमनगर और आसपास के क्षेत्रों में संचालित हॉस्टलों का रिकॉर्ड खंगाल रही है। यहां रहने वाली युवतियों के विवरण का मृतका के हुलिये और उम्र से मिलान किया जा रहा है। पुलिस यह भी पता लगा रही है कि हाल के दिनों में किसी हॉस्टल से कोई युवती अचानक लापता तो नहीं हुई। इसके अलावा दूसरे राज्यों में दर्ज गुमशुदगी की प्राथमिकी का रिकॉर्ड भी खंगाला जा रहा है। दिल्ली और चंडीगढ़ पुलिस से संपर्क कर वहां दर्ज मामलों की जानकारी मांगी गई है।