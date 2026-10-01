अंतरराष्ट्रीय वृद्धजन दिवस: सीएम धामी की घोषणा, दिव्यांग युवाओं को मिलेगी सिविल सर्विस की मुफ्त कोचिंग

प्रदेश के दिव्यांग युवाओं को सिविल सर्विस की मुफ्त कोचिंग मिलेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अंतरराष्ट्रीय वृद्धजन दिवस पर हिमालयन सांस्कृतिक केंद्र में आयोजित समारोह में इसका शुभारंभ किया। वहीं, विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य के लिए 23 वरिष्ठजनों को सम्मानित किया। उन्होंने सभी को वरिष्ठजनों के कल्याण की शपथ दिलाते हुए कहा, ये हमारे जीवंत अनुभव और विरासत हैं।

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