टैग..अदालत सेसंवाद न्यूज एजेंसीविकासनगर। विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) नंदन सिंह की अदालत ने हरियाणा के जिला यमुनानगर, थाना छिछरौली निवासी शहजाद को 92 किलो डोडा पोस्त बरामदगी के मामले में बुधवार को दोषी ठहराते हुए 10 साल का कठोर कारावास व एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।एडीजीसी ने बताया कि 15 जनवरी 2016 को विकासनगर कोतवाली के उपनिरीक्षक अरविंद कुमार पुलिस टीम के साथ हरबर्टपुर में राजकीय इंटर कॉलेज फतेहपुर के सामने कश्यप ढाबे के पास वाहन चेकिंग कर रहे थे। पुलिस ने एक वाहन को रोका तो चालक शहजाद पकड़ा गया। क्षेत्राधिकारी की मौजूदगी में तलाशी लेने पर चार कट्टों में 24, 15, 26 और 27 किलो समेत कुल 92 किलो डोडा पोस्त मिला। एफएसएल जांच में भी पुष्टि हुई। बचाव पक्ष ने झूठा फंसाने का तर्क दिया, लेकिन अदालत ने इसे साबित न होने पर खारिज कर दिया। जुर्माना न देने पर उसे एक साल अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। जेल में बिताई अवधि सजा में समायोजित होगी।