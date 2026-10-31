फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Chamoli News ›   Helicopter crash badrinath DGCA and AAIB Team to Investigate experts to reach uttarakhand on saturday

बदरीनाथ हेलिकॉप्टर हादसा: डीजीसीए और एएआईबी की टीम करेगी दुर्घटना की जांच, आज पहुंचेंगे विशेषज्ञ

Sat, 31 Oct 2026 11:38 AM IST
Renu Saklani अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून
अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून Published by: Renu Saklani Updated Sat, 31 Oct 2026 11:38 AM IST
सार

चारधाम यात्रा के दौरान हेलिकॉप्टरों की सुरक्षा और संचालन को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं। पिछले साल हुए हादसों के बाद निगरानी और सुरक्षा के इंतजाम बढ़ाए गए थे, इसके बावजूद इस साल यात्रा के अंतिम चरण में पहला हेलिकॉप्टर हादसा हो गया।

विज्ञापन
Helicopter crash badrinath DGCA and AAIB Team to Investigate experts to reach uttarakhand on saturday
बदरीनाथ में हादसा - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

चमोली जिले के ज्योतिर्मठ क्षेत्र में हुए हेलिकॉप्टर दुर्घटना की जांच विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो (एएआईबी) और डीजीसीए की टीम करेगी। शनिवार को विशेषज्ञों की टीम उत्तराखंड पहुंचेगी। जांच के बाद ही हादसे के कारणों का सही पता लग पाएगा। इस साल चारधाम यात्रा के अंतिम चरण में पहला हेलिकॉप्टर हादसा है।

विज्ञापन

वर्ष 2025 में चारधाम यात्रा के दौरान पांच हेलिकॉप्टर हादसे हुए थे। इसमें तीन हादसों में आपात लैंडिंग में हेलिकॉप्टर क्षतिग्रस्त हुए थे लेकिन जानमाल का नुकसान नहीं हुआ था। उत्तरकाशी व केदार घाटी में दो हेलिकॉप्टर दुर्घटनाओं में पायलट सहित 13 यात्रियों की मौत हुई थी। हेलिकॉप्टर दुर्घटना को रोकने के लिए प्रदेश सरकार के साथ डीजीसीए सख्त कदम उठाए थे।

विज्ञापन


डीजीसीए के दिशानिर्देश पर हेलिकॉप्टर संचालन के लिए एसओपी बनाने के साथ निगरानी बढ़ाई है। सोनप्रयाग व सहस्त्रधारा में एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम (एटीएस) व सीसीटीवी कैमरे स्थापित किए गए। इसके अलावा मौसम खराब होने पर हेलिकॉप्टरों की हवाई उड़ान की अंतिम नहीं दी जाती है।
विज्ञापन
विज्ञापन


हादसों का कारण स्पष्ट नहीं हुआ पाया
चारधाम यात्रा अंतिम चरण में निगरानी व सुरक्षा मानकों के कारण पिछले साल की तुलना में हेलिकॉप्टर दुर्घटनाएं नहीं हुई थी। लेकिन हेलिकॉप्टरों की आपात लैंडिंग से हादसा टल गया था। शुक्रवार को ज्योतिर्मठ के पास ट्रांस भारत एविएशन के हेलिकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। लेकिन हादसों का कारण स्पष्ट नहीं हुआ पाया है। यूकाडा के अधिकारियों के अनुसार दुर्घटनाग्रस्त हेलिकॉप्टर से पांच मिनट पहले और बाद में उसी क्षेत्र से हेलिकॉप्टरों की उड़ान भरी। पायलटों की ओर से खराब मौसम की शिकायत नहीं बताई। हेलिकॉप्टर में तकनीकी खराबी जांच के बाद ही सामने आएगी।


ये भी पढे़ं...ज्योतिर्मठ हादसा: हवाई सेवाओं को लेकर चिंता, ट्रांस भारत के हेलीकॉप्टर की पहले भी हो चुकी है इमरजेंसी लैंडिंग

उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण के सीईओ प्रतीक जैन ने बताया कि हेलिकॉप्टर दुर्घटना की जांच डीजीसीए व एएआईबी की विशेषज्ञों की टीम करेगी। शनिवार को टीम उत्तराखंड पहुंच कर घटनास्थल पर निरीक्षण करेगी।
 

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed