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Hindi News ›   Uttarakhand ›   Chamoli News ›   Valley of flowers closed for tourists after setting new visitor record 35,261 this season chamoli news

चमोली: विश्व धरोहर फूलों की घाटी आज से पर्यटकों के लिए हुई बंद, इस सीजन तोड़े पिछले वर्षों के सभी रिकॉर्ड

Sat, 31 Oct 2026 12:29 PM IST
Renu Saklani संवाद न्यूज एजेंसी, ज्योतिर्मठ (चमोली)
संवाद न्यूज एजेंसी, ज्योतिर्मठ (चमोली) Published by: Renu Saklani Updated Sat, 31 Oct 2026 12:29 PM IST
सार

विश्व धरोहर फूलों की घाटी ने इस बार नया कीर्तिमान बनाया है। प्राकृतिक खूबसूरती को निहारने के लिए देश-दुनिया से पहुंचे सैलानियों की संख्या ने पिछले सभी रिकॉर्ड पीछे छोड़ दिए। सीजन समाप्त होने के साथ ही अब घाटी के दरवाजे पर्यटकों के लिए बंद कर दिए गए हैं।

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Valley of flowers closed for tourists after setting new visitor record 35,261 this season chamoli news
फूलों की घाटी - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
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विश्व धरोहर फूलों की घाटी आज से पर्यटकों के लिए बंद कर दी गई है। इस वर्ष सीजन शुरू होने से घाटी में पर्यटकों की बढ़ती संख्या के चलते पिछले वर्षों के सभी रिकॉर्ड ध्वस्त होकर नया रिकॉर्ड बना है।

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घाटी में इस वर्ष लगातार पर्यटकों की संख्या बढ़ती गई और एक नया रिकॉर्ड स्थापित हुआ है। पर्यटकों की बढ़ती संख्या से वन विभाग के राजस्व में भी बढ़ोतरी हुई है।
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घाटी एक जून को पर्यटकों के लिए खुल गई थी और 31 अक्टूबर को बंद हो जाती है।  फूलों की घाटी के वनक्षेत्राधिकारी आशीष जिरवान का कहना है कि इस वर्ष घाटी में रिकॉर्ड तोड़ पर्यटक पहुँचे हैं। एक जून से अब तक 35 हजार 261  पर्यटक घाटी में पहुँचे हैं। जिसमे विभाग को 6707500 का राजस्व प्राप्त हो चुका है।

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