Dehradun News: गोवर्धन पूजा, भंडारे में श्रद्धालुओं ने ग्रहण किया प्रसाद

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साहिया। सनातन धर्म मंदिर प्रांगण में गोवर्धन पूजा का पर्व हर्षोल्लास और श्रद्धा के साथ मनाया गया। इस अवसर पर मंदिर समिति की ओर से पूजा-अर्चना के साथ प्रसाद वितरण और भंडारे का आयोजन किया गया। इसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लेकर प्रसाद ग्रहण किया। मंदिर परिसर में सुबह से ही श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला चलता रहा। विधि-विधान के साथ पूजा-अर्चना की गई। इस दौरान भगवान श्रीकृष्ण की लीलाओं और गोवर्धन पूजा के महत्व का सुंदर वर्णन किया गया। इसके बाद मंदिर में आरती की गई। आरती के पश्चात श्रद्धालुओं को भंडारे में प्रसाद वितरित किया गया। इस मौके पर पंडित मोहित शर्मा, सुरेश चौधरी, बलजीत, शिवम चौधरी, संजय शर्मा, अजय, विशाल सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। संवाद