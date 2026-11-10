Dehradun News: सरकार के खिलाफ कांग्रेस चलाएगी जन-जागरण और हस्ताक्षर अभियान

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संवाद न्यूज एजेंसीविकासनगर। प्रदेश की भाजपा सरकार पर भ्रष्टाचार और जनविरोधी नीतियों का आरोप लगाते हुए कांग्रेस ने जन-जागरण एवं हस्ताक्षर अभियान चलाने का एलान किया है। इस अभियान की शुरुआत कालसी और चकराता ब्लॉक से की जाएगी, जिसके तहत कांग्रेस कार्यकर्ता गांव-गांव और घर-घर जाकर राज्य सरकार की कथित नाकामियों व घोटालों की पोल खोलेंगे।कांग्रेस के जिलाध्यक्ष संजय किशोर ने अपने भीमावाला स्थित आवास पर पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक कर इस अभियान की रूपरेखा तैयार की। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार के मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्रियों पर लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। इन गंभीर मुद्दों को लेकर कांग्रेस अब सीधे जनता की अदालत में जाएगी। कालसी और चकराता ब्लॉक में हस्ताक्षर अभियान चलाकर लोगों को विभिन्न सरकारी विभागों में पनप रहे कथित भ्रष्टाचार और अनियमितताओं से अवगत कराया जाएगा।जिलाध्यक्ष ने बताया कि यह अभियान केवल एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पछुवादून की प्रत्येक विधानसभा के सभी ब्लॉकों में चलाया जाएगा। कार्यकर्ता लोगों को बताएंगे कि मौजूदा सरकार किस तरह आम जनमानस की अनदेखी कर रही है। सरकार की जवाबदेही तय करने के लिए जनता का समर्थन जुटाया जाएगा।संजय किशोर ने बताया कि जन-जागरण और हस्ताक्षर अभियान के समापन के बाद 23 नवंबर को राज्यपाल को एक हस्ताक्षरयुक्त ज्ञापन सौंपा जाएगा, जिसमें सरकार के खिलाफ कार्रवाई और जनता के हितों की रक्षा की मांग होगी। बैठक में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव एवं चकराता विधानसभा प्रभारी शम्मी प्रकाश, कालसी ब्लॉक अध्यक्ष सुनील शर्मा और चकराता ब्लॉक अध्यक्ष अमर सिंह मौजूद रहे।