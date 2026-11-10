उत्तराखंड: हरीश रावत का पलटवार, कहा- भाजपा आज तक जुमे की नमाज की छुट्टी का शासनादेश नहीं दिखा पाई

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व सीएम हरीश रावत ने कांग्रेस सरकार के समय जुमे की नमाज की छुट्टी घोषित करने के मामले में भाजपा पर पलटवार किया। उन्होंने कहा, 10 साल से प्रदेश में भाजपा की सरकार है, लेकिन आज तक छुट्टी का शासनादेश या अधिसूचना नहीं दिखा पाई। छुट्टी चिट्ठी से नहीं अधिसूचना जारी होती है।

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चुनाव से पहले फिर से सोशल मीडिया पर कांग्रेस सरकार के समय 29 दिसंबर 2016 को जुमे की नमाज की छुट्टी घोषित करने का पत्र सामने आने से सियासत गरमाने लगी है। पूर्व सीएम हरीश रावत ने भाजपा पर पलटवार करते हुए कहा कि भाजपा पिछले 10 साल से सत्ता में है, लेकिन आज तक छुट्टी का कोई शासनादेश या अधिसूचना दिखा पाई, जिसमें जुमे की नमाज के लिए छुट्टी देने की बात हो।यदि छुट्टी की अधिसूचना जारी होती तो सरकारी विभागों व संस्थानों के पास भी पहुंचा होगा। कोई तो अधिसूचना दिखाए। उन्होंने तंज किया कि चिट्ठी किसी से भी लिखवाई जा सकती है। सत्ता की इतनी ही हनक है कि किसी से प्रेम पत्र भी लिखवा सकते हैं।