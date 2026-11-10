Dehradun News: माजरी-तिपरपुर की सीमा पर दिखा हाथी, बढाई गश्त

संवाद न्यूज एजेंसीविकासनगर। तिमली रेंज के जंगल से सटी माजरी-तिपरपुर की सीमा पर हाथी दिखाई देने से वन विभाग चौकन्ना हो गया है। विभाग ने क्षेत्र में गश्त बढ़ाने के साथ ग्रामीणों से जंगल की ओर नहीं जाने की अपील की है।कालसी वन प्रभाग की तिमली रेंज से आबादी की ओर चहलकदमी कर रहा हाथी माजरी-तिपरपुर गांव की सीमा से सटे जंगल में देखा गया है। उसके आबादी की ओर आने की आंशका को देखते हुए विभाग ने क्षेत्र में गश्त बढ़ा दी है। बताते चलें हाथी पिछले सप्ताह जंगल से निकलकर हरबर्टपुर के आबादी वाले इलाके में पहुंच गया था, जहां से उसे वापस लाने में विभाग को दो दिनों तक कड़ी मशक्कत करनी पड़ी थी। रेंजर विनय नौटियाल ने बताया हाथी अभी आरक्षित वन क्षेत्र के भीतर मौजूद है लेकिन उसके आबादी में आने की संभावना को देखते हुए बीट अधिकारियों को सर्तक किया गया है। इसके साथ ही क्षेत्रवासियों को भी सुरक्षा के मद्देनजर जंगल की ओर नहीं जाने के लिए सावधान किया गया है।