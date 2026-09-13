फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Dehradun News ›   Uttarakhand Female students to get 50 Percent representation in student union elections

उत्तराखंड: शिक्षा मंत्री के निर्देश, छात्र संघ चुनावों में छात्राओं को मिलेगा 50 फीसदी प्रतिनिधित्व

Sun, 13 Sep 2026 04:10 PM IST
Alka Tyagi अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून
अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून Published by: Alka Tyagi Updated Sun, 13 Sep 2026 04:10 PM IST
सार

शिक्षा मंत्री ने अधिकारियों को तीन दिन के भीतर शासन को इसका प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए। यह प्रस्ताव छात्र परिषद और छात्र संघों में छात्राओं के लिए 50 फीसदी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करेगा।

विज्ञापन
Uttarakhand Female students to get 50 Percent representation in student union elections
धन सिंह रावत - फोटो : अमर उजाला फाइल फोटो

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

राजकीय महाविद्यालयों और विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनावों में छात्राओं को अब 50 फीसदी प्रतिनिधित्व मिलेगा। उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने इस संबंध में अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। राज्य के उच्च शिक्षण संस्थानों में 65 फीसदी से अधिक छात्राएं अध्ययनरत हैं।

विज्ञापन


शिक्षा मंत्री अपने शासकीय आवास पर वर्चुअल माध्यम से हुई बैठक में अधिकारियों को तीन दिन के भीतर शासन को इसका प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए। यह प्रस्ताव छात्र परिषद और छात्र संघों में छात्राओं के लिए 50 फीसदी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करेगा। उन्होंने सभी राज्य विश्वविद्यालयों के कुलपतियों से मौजूदा ढांचे में संशोधन करने को कहा। कुलपतियों को छात्र संघ चुनावों की तिथियां भी शीघ्र घोषित करने के निर्देश दिए गए। रावत ने कहा कि छात्राओं को पर्याप्त भागीदारी मिलने से उनकी समस्याओं को मंच मिलेगा। इससे उनके सुझावों को प्रभावी ढंग से रखने का अवसर मिलेगा। यह महिला नेतृत्व को बढ़ावा देगा और उनका आत्मविश्वास बढ़ाएगा।
विज्ञापन


उत्तराखंड एसआईआर: आपके वोट पर हुई फर्जी आपत्ति तो दर्ज करा सकते हैं प्राथमिकी, आयोग ने खोला विकल्प
विज्ञापन
विज्ञापन


बैठक में सेवा संकल्प अभियान पर भी चर्चा की गई। शिक्षा मंत्री ने सभी राज्य विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को युवाओं को इस अभियान से जोड़ने के निर्देश दिए। यह अभियान 17 सितंबर से 17 अक्तूबर तक राजकीय और निजी उच्च शिक्षण संस्थानों में चलेगा। इसमें राज्यपाल, मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्री प्रतिभाग करेंगे। अभियान के तहत भाषण, चित्रकला, निबंध प्रतियोगिताएं और युवा संवाद कार्यक्रम आयोजित होंगे। बैठक में दून विश्वविद्यालय की कुलपति सुरेखा डंगवाल, सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय के कुलपति एसएस. बिष्ट, मुक्त विश्वविद्यालय के कुलपति नवीन चन्द्र लोहनी, संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति रमाकांत पाण्डेय, श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय के कुलपति अम्बरीश महाजन, अपर सचिव उच्च शिक्षा मनुज गोयल और संयुक्त निदेशक उच्च शिक्षा एएस. उनियाल मौजूद रहे।

29 सितंबर को हो सकते हैं छात्र संघ चुनाव
प्रदेश के सभी राज्य विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में छात्रसंघ के चुनाव 29 सितंबर को हो सकते हैं। राज्य विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को छात्रसंघ चुनाव में छात्राओं को 50 प्रतिशत प्रतिनिधित्व देने के लिए इससे पहले छात्र संघों के प्रतिनिधित्व के मौजूदा ढांचे में संशोधन करना होगा।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed