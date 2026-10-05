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Dehradun News: गढ़वाल विवि शिक्षक संघ ने की बजट जारी करने की मांग

Mon, 05 Oct 2026 06:24 PM IST
देहरादून ब्यूरो
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Mon, 05 Oct 2026 06:24 PM IST
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Garhwal University Teachers' Association demands release of budget
देहरादून। गढ़वाल विश्वविद्यालय शिक्षक संघ के अध्यक्ष डॉ. राकेश पाठक ने शिक्षकों के वेतन बजट के संबंध में निदेशक से वार्ता की। वार्ता के दौरान निदेशक की ओर से बजट उपलब्ध नहीं होने की जानकारी दी गई। साथ ही बताया कि बजट के लिए शासन को पत्र भेजा गया है।
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शिक्षक संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि शासन स्तर पर वार्ता करने पर जानकारी मिली कि इस संबंध में कोई फाइल उपलब्ध नहीं है। इस स्थिति पर संगठन के पदाधिकारियों ने गहरी चिंता व्यक्त की। संघ के पदाधिकारी डॉ. मनोज जादवन, डॉ. दीपक भट्ट, डॉ. कमल बिष्ट समेत अन्य ने शासन से मामले में शीघ्र कार्रवाई करते हुए शिक्षकों के वेतन के लिए बजट जारी करने की मांग की। कहा कि वेतन बजट की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए शासन स्तर पर आवश्यक कार्रवाई जल्द की जानी चाहिए, ताकि शिक्षकों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।
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