Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Dehradun News ›   Fake order of Bhai Dooj holiday goes viral

Dehradun News: भैयादूज की छुट्टी का फर्जी आदेश वायरल

Tue, 10 Nov 2026 12:46 AM IST
देहरादून ब्यूरो
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Tue, 10 Nov 2026 12:46 AM IST
विज्ञापन
Fake order of Bhai Dooj holiday goes viral
देहरादून। प्रदेश में भैयादूज पर 11 नवंबर को सरकारी छुट्टी का फर्जी आदेश सोशल मीडिया में वायरल हो गया। इस पर कार्रवाई करने के लिए सचिव ने महानिदेशक सूचना को पत्र भेजा है।
विज्ञापन


दरअसल, सोशल मीडिया में सोमवार को एक पत्र वायरल हुआ। इस पत्र में बताया गया कि 11 नवंबर को भैयादूज के मौके पर प्रदेश में सार्वजनिक अवकाश रहेगा। जैसे ही यह पत्र सरकार तक पहुंचा तो शासन हरकत में आ गया। सचिव सामान्य प्रशासन राजेंद्र कुमार ने इस संबंध में विधिक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने महानिदेशक सूचना को भेजे पत्र में कहा है कि 19 अक्तूबर के महानवमी के अवकाश का आदेश सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से 17 अक्तूबर को जारी किया गया था। उसी आदेश की कूटरचना करके उस पर 11 नवंबर 2026 लिखकर भैयादूज के नाम से प्रसारित किया जा रहा है। इस दिन के लिए अवकाश का कोई आदेश जारी नहीं किया गया है।
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed