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विकासनगर। पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा 28 नवंबर को आयोजित की जाएगी। यह जानकारी विद्यालय के प्राचार्य आदेश कुमार शर्मा ने दी है। परीक्षा पूर्वाह्न 11:30 बजे से अपराह्न 01:30 बजे तक चलेगी। अभिभावकों को अपने बच्चों को परीक्षा केंद्र पर पहुंचाना होगा। उन्हें 28 नवंबर 2026 को पूर्वाह्न 10:30 बजे तक केंद्र पर पहुंचना अनिवार्य है। प्राचार्य ने बताया कि प्रवेश पत्र नवोदय विद्यालय की वेबसाइट cbseitms.rcil.gov.in या navodaya.gov.in से डाउनलोड किए जा सकते हैं। अभिभावक खंड शिक्षाधिकारी कार्यालय से भी प्रवेश पत्र प्राप्त कर सकते हैं।