Dehradun News: बाजार में सीवर लाइन कार्य के बाद उड़ रही धूल, दुकानदार परेशान

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सड़क से वाहन गुजरते ही धूल का गुबार उठने से दुकानों में रखा सामान बार-बार गंदा हो रहा है। दुकानदारों को सामान साफ करने में अतिरिक्त समय लग रहा है। धूल के कारण आसपास रहने वाले लोगों को भी परेशानी हो रही है। व्यापारियों का कहना है कि कार्यदायी कंपनी को निर्माण स्थल पर नियमित पानी का छिड़काव करना चाहिए, ताकि धूल न उड़े।धूल का असर बाजार में खाद्य पदार्थ बेचने वाले रेहड़ी-पटरी संचालकों पर भी पड़ रहा है। खाने-पीने के सामान पर धूल बैठने से उन्हें बार-बार सामान ढकना पड़ता है। व्यापारियों के अनुसार इससे उनकी ग्राहकी भी प्रभावित हो रही है। धूल से आंखों में जलन, सांस लेने में परेशानी और गले में खराश जैसी दिक्कतें हो सकती हैं। उन्होंने जल्द पानी छिड़काव की मांग की।सीवर लाइन का काम जरूरी है, लेकिन सड़क पर पानी का छिड़काव भी होना चाहिए। वाहन निकलते ही धूल दुकानों के अंदर तक पहुंचती है और सामान गंदा हो जाता है। - आदित्य चौहान, स्थानीय व्यापारीखाने-पीने की चीजें बेचने वालों को धूल से ज्यादा परेशानी हो रही है। सामान को बार-बार ढकना पड़ता है। कंपनी नियमित पानी का छिड़काव कराए, ताकि ग्राहकों को दिक्कत न हो। - सौरभ पुंडीर, स्थानीय व्यापारी