फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Dehradun News ›   Doon Hospital included in ECHS panel; ex-servicemen to benefit

Dehradun News: दून अस्पताल ईसीएचएस पैनल में शामिल, पूर्व सैनिकों को मिलेगा लाभ

Mon, 05 Oct 2026 06:27 PM IST
देहरादून ब्यूरो
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Mon, 05 Oct 2026 06:27 PM IST
विज्ञापन
Doon Hospital included in ECHS panel; ex-servicemen to benefit
देहरादून। पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों के लिए अच्छी खबर है। अब उन्हें राजकीय दून मेडिकल कॉलेज चिकित्सालय में विशेषज्ञ चिकित्सा सेवाओं का लाभ मिल सकेगा। इसके लिए राजकीय दून मेडिकल कॉलेज और क्षेत्रीय केंद्र पूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना (ईसीएचएस) के बीच सोमवार को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इसके तहत दून अस्पताल को ईसीएचएस पैनल में शामिल किया गया है।
विज्ञापन

इस पर दून मेडिकल कॉलेज की प्राचार्य डॉ. गीता जैन ने बताया कि देहरादून और आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों को अस्पताल में उपलब्ध विभिन्न विशेषज्ञ सेवाओं, आवश्यक जांच और उपचार की सुविधा मिल सकेगी। जरूरत के अनुसार लाभार्थी विशेषज्ञ चिकित्सकों से परामर्श भी ले सकेंगे। कहा कि देश की सुरक्षा और सेवा में योगदान देने वाले पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों की स्वास्थ्य देखभाल महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। ईसीएचएस के साथ हुआ यह समझौता उन्हें विशेषज्ञ चिकित्सा सेवाओं तक बेहतर पहुंच उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। दून मेडिकल कॉलेज और अस्पताल प्रबंधन लाभार्थियों को समय पर बेहतर उपचार और आवश्यक चिकित्सा सहयोग उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। क्षेत्रीय केंद्र ईसीएचएस के निदेशक कर्नल जितेंद्र कुमार ने हस्ताक्षर किए। इस दौरान क्षेत्रीय केंद्र ईसीएचएस के संयुक्त निदेशक कर्नल हिमांशु कंडपाल, चिकित्सा अधीक्षक डॉ. आरएस बिष्ट, कार्डियोलॉजी विभागाध्यक्ष, डॉ. कर्नल सलील गर्ग (सेवानिवृत्त), उप चिकित्सा अधीक्षक डॉ. विनम्र मित्तल, पीडियाट्रिक्स विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर एवं ईसीएचएस के नोडल अधिकारी डॉ. लेफ्टिनेंट कर्नल कुलदीप कुमार (सेवानिवृत्त) और जनसंपर्क अधिकारी दिनेश रावत आदि मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed