फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Dehradun News ›   Demand for protection of elderly people living alone

Dehradun News: अकेले रह रहे बुजुर्गों की सुरक्षा की मांग

Fri, 09 Oct 2026 01:19 AM IST
देहरादून ब्यूरो
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Fri, 09 Oct 2026 01:19 AM IST
विज्ञापन
Demand for protection of elderly people living alone
देहरादून। गवर्नमेंट पेंशनर्स वेलफेयर ऑर्गनाइजेशन के एक प्रतिनिधिमंडल ने बृहस्पतिवार को एसपी सिटी शेखर चंद्र सुयाल से मुलाकात कर वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा के संबंध में ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व प्रदेश अध्यक्ष चौधरी ओमवीर सिंह व जिला अध्यक्ष ठाकुर शेर सिंह थापली ने किया।
विज्ञापन


संगठन ने बताया कि एक अक्तूबर को अंतरराष्ट्रीय वृद्धजन दिवस पर उत्तराखंड सरकार ने चौधरी ओमवीर सिंह, शेर सिंह थापली, प्रवीण चन्द खंतवाल, प्रेम दत्त तैलंग और जयपाल सिंह सहित कई वरिष्ठजनों को समाज सेवा में योगदान के लिए सम्मानित किया है। वर्तमान में देहरादून में कार्यरत कार्मिकों से अधिक संख्या पेंशनर्स की है, जिनमें से कई अकेले रहते हैं क्योंकि उनके बच्चे बाहर कार्यरत हैं। प्रतिनिधिमंडल ने चिंता जताई कि जिले में पिछले एक वर्ष में चार बुजुर्गों की हत्या हो चुकी है। संगठन ने मांग की कि अकेले रहने वाले बुजुर्गों का थाना-वार डेटाबेस तैयार कर पुलिस नियमित कुशलक्षेम पूछे। साथ ही तत्काल सहायता के लिए एक नोडल अधिकारी नामित किया जाए। इसके अतिरिक्त, रायपुर की विष्णु लोक कॉलोनी में छह अक्तूबर को हुई तीन लोगों की नृशंस हत्या की जांच किसी वरिष्ठ अधिकारी से कराने तथा नगर निगम के 100 वार्डों में खाली पड़े प्लॉटों पर बाउंड्रीवॉल व गेट लगवाकर ताला लगाने की व्यवस्था की मांग की गई, ताकि असामाजिक तत्वों के जमावड़े पर रोक लग सके।
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed