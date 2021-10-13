Dehradun News: पुरानी पेंशन बहाली के लिए सीएम से मिला प्रतिनिधिमंडल

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प्रतिनिधिमंडल ने कर्मचारियों की समस्याओं को मुख्यमंत्री के सामने रखा। उन्होंने 13 सितंबर को देहरादून में आयोजित पेंशन मार्च का उल्लेख किया। मुख्यमंत्री आवास घेराव का हवाला भी दिया गया। मुख्यमंत्री धामी ने ओपीएस बहाली के मुद्दे पर अपने स्तर से आवश्यक प्रयास करने का भरोसा दिलाया। टीईटी मामले पर उन्होंने स्पष्ट किया कि केंद्र सरकार से लगातार बातचीत जारी है। इसका समाधान जल्द निकालने की कोशिश की जा रही है। एनएमओपीएस के प्रदेश अध्यक्ष जीतमणि पैन्यूली और प्रदेश महामंत्री अभियंता मुकेश रतूड़ी ने वार्ता को सकारात्मक बताया। उन्होंने कहा कि संगठन मांगों के निस्तारण तक सरकार से संवाद बनाए रखेगा। इस दौरान महिला प्रकोष्ठ अध्यक्ष उर्मिला द्विवेदी, कोषाध्यक्ष शांतनु शर्मा, प्रचार सचिव हर्षवर्धन जमलोकी, गढ़वाल मंडल अध्यक्ष विकास शर्मा भी मौजूद रहे।