देहरादून ट्रिपल मर्डर: प्लंबर राजकुमार के फोन से खुलेंगे कई राज, डिजिटल फुटप्रिंट खंगालेगी पुलिस

रायपुर क्षेत्र में बुजुर्ग दंपती और महिला की हत्या के मामले में गिरफ्तार आरोपी राजकुमार के टूटे हुए मोबाइल फोन से पुलिस को कई अहम सुराग मिलने की उम्मीद है। पुलिस ने आरोपी का फोन बरामद कर लिया है। अब इसकी फोरेंसिक जांच के साथ ही सर्च हिस्ट्री, कॉल डिटेल, चैट और अन्य डिजिटल फुटप्रिंट खंगाले जाएंगे। खासतौर पर पुलिस यह पता लगाने का प्रयास करेगी कि हत्या से पहले या वारदात के बीच आरोपी ने फोन से किसी से संपर्क तो नहीं किया था।

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