Dehradun News: उत्तराखंड एसटीएफ ने तीन लोगों को सेना के फर्जी कार्ड मामले में किया गिरफ्तार

स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) उत्तराखंड ने बुधवार देर रात तीन व्यक्तियों को आर्मी के फर्ज़ी कार्ड मामले में गिरफ्तार किया है। राजधानी देहरादून में आर्मी के फर्जी कार्ड बनाने का यह नया मामला है। मामले में बड़ा खुलासा होने की उम्मीद है। बुधवार देर रात चली कार्रवाई में तीन व्यक्ति व्यक्तियों को गिरफ्तार गिरफ्तार किया गया है।

Uttarakhand: Special Task Force has arrested 3 people for making fake identity cards using identities of former army personnel; Army Intelligence conducting probe