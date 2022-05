{"_id":"627f4a2224fab277326a272b","slug":"crime-in-uttarakhand-ruckus-in-rishikesh-controversy-over-camp-operators-four-people-killed-the-employee","type":"story","status":"publish","title_hn":"बवाल: जन्मदिन की पार्टी में हुआ विवाद, आग बबूला एक पक्ष के चार लोगों ने धारदार हथियार से कर्मचारी को मौत के घाट उतारा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

संवाद न्यूज एजेंसी, ऋषिकेश Published by: रेनू सकलानी Updated Sat, 14 May 2022 11:57 AM IST