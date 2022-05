{"_id":"627f3c771237314ccd342b16","slug":"action-on-union-minister-son-and-former-cm-grandson-studying-in-doon-school","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"नकल करते पकड़े छात्र: दून स्कूल में पढ़ रहे केंद्रीय मंत्री के बेटे और पूर्व सीएम के नाती पर कार्रवाई, आप नेता के ट्वीट के बाद गरमाया मामला","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, देहरादून Published by: रेनू सकलानी Updated Sat, 14 May 2022 11:00 AM IST