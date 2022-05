{"_id":"629065eadec4f30ea9754450","slug":"corruption-government-employees-asked-for-bribe-from-150-people-cases-reached-cm-complaint-portal","type":"story","status":"publish","title_hn":"Corruption: 150 लोगों से सरकारी कर्मियों ने मांगी रिश्वत, सीएम शिकायत पोर्टल पर पहुंचे मामले, 64 पर विजिलेंस की कार्रवाई","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, देहरादून Published by: रेनू सकलानी Updated Fri, 27 May 2022 11:22 AM IST