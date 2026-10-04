Dehradun News: आठ अक्टूबर को कांग्रेस निकालेगी लोकतंत्र बचाओ यात्रा

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भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आह्वान पर प्रस्तावित लोकतंत्र बचाओ यात्रा की तैयारियों के लिए शहर कांग्रेस कमेटी की बैठक तिलक भवन में हुई। बैठक को संबोधित करते हुए पूर्व कैबिनेट मंत्री नव प्रभात ने कहा कि आज लोकतंत्र खतरे में है, इसे बचाने के लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं और आम जनता को सड़कों पर उतरना होगा।उन्होंने बताया कि आठ अक्टूबर को विकासनगर में लोकतंत्र बचाओ यात्रा निकाली जाएगी। यात्रा अंबाड़ी से शुरू होकर हरबर्टपुर में समाप्त होगी। उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं से यात्रा को सफल बनाने के लिए बढ़-चढ़कर भागीदारी करने का आह्वान किया। बैठक में उन्होंने शहर की बदहाल स्थिति पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पूरे शहर को सीवर व पेयजल लाइन निर्माण के लिए अनाप-शनाप तरीके से खोद दिया गया है लेकिन, संबंधित कंपनी के खिलाफ सरकार की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। सड़कों की खुदाई के कारण व्यापारी परेशान हैं और उनका कारोबार प्रभावित हो रहा है। कई स्थानों पर दो-दो महीने से सड़कें उखड़ी पड़ी हैं। पहाड़ी गली और पहाड़ी गली चौक की स्थिति भी खराब है। उन्होंने कहा कि नवरात्र, दशहरा और दीपावली जैसे प्रमुख त्योहार सामने हैं और ऐसे में कारोबार के व्यापक स्तर पर प्रभावित होने की आशंका है। बैठक में लोकतंत्र बचाओं यात्रा के लिए पदाधिकारियों को जिम्मेदारी भी सौंपी गई। इस अवसर पर नगर पालिका अध्यक्ष धीरज नौटियाल, जिला अध्यक्ष संजय किशोर, शहर अध्यक्ष विकास शर्मा, प्रदेश उपाध्यक्ष संजय जैन, शम्मी प्रकाश, अभिनव ठाकुर, विपुल जैन, देवानंद पासी, राजेश पासी, सोनिया वर्मा, भारत कालरा, अंकित कंसल आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे।