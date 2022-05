{"_id":"62709a3066269104fe0ae86f","slug":"chardham-yatra-maa-yamuna-doli-left-for-yamunotri-dham-temple-doors-will-open-at-12-15-pm","type":"story","status":"publish","title_hn":"यमुनोत्री धाम: मां यमुना की डोली ने किया प्रस्थान, पारंपरिक वाद्ययंत्रों के साथ भाई शनिदेव और मायकेवासियों ने किया विदा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

संवाद न्यूज एजेंसी, उत्तरकाशी/बड़कोट Published by: रेनू सकलानी Updated Tue, 03 May 2022 09:44 AM IST