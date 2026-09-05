Dehradun News: कैबिनेट मंत्री महाराज ने नेपाल राजदूत से भेंट की

विज्ञापन

महाराज ने संकट की इस घड़ी में नेपाल को भारत की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड सहित पूरा भारत नेपाल के साथ मजबूती से खड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार नेपाल को हर संभव सहायता प्रदान करेगी। उन्होंने भारत और नेपाल के बीच रोटी-बेटी के अटूट रिश्ते का जिक्र किया। दोनों देशों के बीच दीर्घकालिक सांस्कृतिक संबंध भी हैं। महाराज ने महेंद्र नगर और बनबसा के बीच स्थित भूमि बंदरगाह से संबंधित बाधाओं के समाधान की जानकारी दी। कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में तराई क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा है। भूमि बंदरगाह के बनने से नेपाल को सीधा लाभ मिलेगा, इससे दोनों देशों के पर्यटन को नई गति मिलेगी।