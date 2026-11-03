फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Dehradun News ›   Built a reputation through her own skills

Dehradun News: हुनर के दम पर बनाई पहचान, महिलाओं को भी बना रहीं आत्मनिर्भर

Tue, 03 Nov 2026 07:24 PM IST
देहरादून ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, देहरादून
संवाद न्यूज एजेंसी, देहरादून Updated Tue, 03 Nov 2026 07:24 PM IST
विज्ञापन
Built a reputation through her own skills
- 50-60 हजार रुपये के निवेश से शुरू किया था सफर, अब विकासनगर में जमा रहीं अपने काम की पहचान
विज्ञापन


संवाद न्यूज एजेंसी

विकासनगर। आत्मनिर्भर बनने का जज्बा हो तो मुश्किल परिस्थितियां भी रास्ता नहीं रोक सकतीं। ब्लॉक के डूमेट गांव निवासी रविता की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। स्वयं को अपने पैरों पर खड़ा करने और परिवार की आर्थिक जिम्मेदारियों में सहयोग देने के उद्देश्य से उन्होंने ब्यूटी पार्लर का काम शुरू किया। वह दूसरी महिलाओं का मेकअप आर्ट सिखाकर आत्मनिर्भर बनानी रही हैं।
रविता बताती हैं कि शुरुआत में उन्हें कई परेशानियों का सामना करना पड़ा। परिवार से भी कभी सहयोग मिला तो कभी नहीं, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। करीब 50 से 60 हजार रुपये के निवेश से उन्होंने इस काम की शुरुआत की। पिछले 14 वर्षों से वह इस क्षेत्र में काम कर रही हैं और युवतियों को आत्मनिर्भर बनने के लिए उन्हें प्रशिक्षित कर रही हैं।
विज्ञापन

करीब पांच-छह महीने पहले उन्होंने शहर में रिमझिम शुरू किया। फिलहाल वह युवतियों को काम सिखा रही हैं। नए शहर में ग्राहक बनाने के लिए उन्हें अभी मेहनत करनी पड़ रही है, हालांकि त्योहारों और शादी के सीजन में ग्राहक बढ़ने लगे हैं। रविता का मानना है कि हर महिला का आत्मनिर्भर होना जरूरी है। इससे वह खुद को संभालने के साथ आर्थिक रूप से मजबूत बन सकती है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed