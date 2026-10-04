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Dehradun News: बॉलीवुड कलाकार हेमंत पांडेय ने लिया आशीर्वाद

Sun, 04 Oct 2026 11:23 PM IST
देहरादून ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, देहरादून
संवाद न्यूज एजेंसी, देहरादून Updated Sun, 04 Oct 2026 11:23 PM IST
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Bollywood actor Hemant Pandey sought blessings
बॉलीवुड के कलाकार एवं निर्देशक हेमंत पांडेय ने रविवार को श्रीआद्य शक्ति विद्यापीठ पहुंचकर डॉ. पंकज किशोर गौड़ से मुलाकात की और उनका आशीर्वाद लिया। उन्होंने बताया कि अपने संघर्ष के दिनों में भी उन्हें गुरुजी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ था। उन्होंने कहा कि वर्षों बाद गुरुजी से मुलाकात करके उन्हें आत्मिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव हुआ। हेमंत बॉलीवुड की कई फिल्मों व धारावाहिकों में अपने अभिनय की अमिट छाप छोड़ चुके हैं। इस दाैरान आचार्य उदित नारायण, अंकित आदि रहे। संवाद
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