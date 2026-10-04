Dehradun News: बॉलीवुड कलाकार हेमंत पांडेय ने लिया आशीर्वाद

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बॉलीवुड के कलाकार एवं निर्देशक हेमंत पांडेय ने रविवार को श्रीआद्य शक्ति विद्यापीठ पहुंचकर डॉ. पंकज किशोर गौड़ से मुलाकात की और उनका आशीर्वाद लिया। उन्होंने बताया कि अपने संघर्ष के दिनों में भी उन्हें गुरुजी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ था। उन्होंने कहा कि वर्षों बाद गुरुजी से मुलाकात करके उन्हें आत्मिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव हुआ। हेमंत बॉलीवुड की कई फिल्मों व धारावाहिकों में अपने अभिनय की अमिट छाप छोड़ चुके हैं। इस दाैरान आचार्य उदित नारायण, अंकित आदि रहे। संवाद