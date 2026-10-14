बदरीनाथ धाम: कर्मचारियों का धरना, स्थायी और अस्थायी कर्मियों ने अपनी मांगों को लेकर उठाई आवाज

बदरीनाथ धाम परिसर में अस्थायी एवं स्थायी कर्मचारियों की विभिन्न समस्याओं एवं मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन शुरू किया गया है। वन टाइम सेटलमेंट और समान वेतन की मांग को लेकर मंदिर समिति के अस्थायी कर्मचारियों ने शुरू किया धरना-प्रदर्शन। बुधवार को सुबह दस बजे बदरीनाथ मंदिर प्रांगण में बैठे आंदोलनकारी कर्मचारी। मांगें पूरी नहीं होने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी दी है।

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