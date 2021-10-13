जागरूकता : 118 किमी दौड़कर कनासर पहुंचा दल

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युवाओं को खेलों से जोड़ने और नशे के खिलाफ जागरूकता का संदेश देने के लिए विकासनगर एथलेटिक्स क्लब की ओर से शुरू की गई दौड़ देवभूमि की संकल्प नशामुक्त उत्तराखंड रिले रन का पहला चरण शुक्रवार को पूरा हुआ। देहरादून से रवाना दल 118 किमी की दूरी तय कर कनासर पहुंचा। रिले रन में क्लब के 12 एथलीट्स प्रतिभाग कर रहे हैं। देहरादून में देवभूमि मास्टर एथलेटिक एसोसिएशन के सचिव सतीश चंद्र चौहान और एसएआई कोच गुरफूल सिंह ने हरी झंडी दिखाकर दल को रवाना किया। एथलीट्स ने रिले फॉर्मेट में दौड़ते हुए पहले दिन करीब 118 किमी की दूरी तय की और कनासर पहुंचे। यहां रात्रि विश्राम के बाद शनिवार सुबह दल महासू देवता मंदिर हनोल के लिए रवाना होगा। हनोल पहुंचकर करीब 185 किमी की रिले रन पूरी की जाएगी। रन के दौरान रास्ते में एथलीट्स ने विभिन्न विद्यालयों में पहुंचकर विद्यार्थियों को नशे के दुष्प्रभावों की जानकारी दी। युवाओं को नियमित रूप से खेलों से जुड़ने और खेल को दिनचर्या का हिस्सा बनाने के लिए प्रेरित किया। विकासनगर में विधायक मुन्ना सिंह चौहान और व्यापार मंडल की ओर से दल का स्वागत किया गया। विधायक ने क्लब के प्रयासों की सराहना करते हुए युवाओं से खेलों से जुड़ने का आह्वान किया। क्लब अध्यक्ष प्रभजोत सिंह ने कहा कि अभियान का उद्देश्य हर पड़ाव पर खेल से जुड़ो, नशे से दूर रहो का संदेश पहुंचाना है। इस दौरान उपाध्यक्ष सत्यपाल चौहान, सुनील कुमार रत्तूड़ी, संजय असवाल, अमन चौहान, अभिषेक चौहान और अजय समेत अन्य सदस्य मौजूद रहे। संवाद