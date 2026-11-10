Dehradun News: विधानसभा अध्यक्ष ने राज्य आंदोलनकारी शहीदों को श्रद्धांजलि

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विस अध्यक्ष ने कहा, उत्तराखंड राज्य का निर्माण लंबे संघर्ष, जनआंदोलन और असंख्य आंदोलनकारियों के त्याग व बलिदान का परिणाम है। राज्य निर्माण के लिए हमारे वीर आंदोलनकारियों ने अनेक कठिनाइयों का सामना किया और अपने प्राणों तक की आहुति दी। उनके संघर्ष और बलिदान के कारण ही आज हम एक पृथक राज्य के रूप में अपनी विशिष्ट पहचान और गौरवशाली सांस्कृतिक विरासत के साथ आगे बढ़ रहे हैं।उत्तराखंड राज्य केवल एक भौगोलिक पहचान नहीं, बल्कि यहां के लोगों की भावनाओं, आकांक्षाओं और वर्षों के संघर्ष का प्रतीक है। राज्य आंदोलनकारियों ने जिस विकसित, खुशहाल और आत्मनिर्भर उत्तराखंड का सपना देखा था, उसे साकार करना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा, राज्य की समृद्ध लोक संस्कृति, परंपराओं, प्राकृतिक संपदा और पर्यावरण का संरक्षण करते हुए उत्तराखंड को एक सशक्त, समृद्ध, विकसित व आत्मनिर्भर राज्य बनाना ही शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि होगी।