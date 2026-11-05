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उत्तराखंड: कल दून पहुंचेंगे अमित शाह, दौरे से पहले तैयारियां तेज, सीएम धामी ने किया कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण

Thu, 05 Nov 2026 03:01 PM IST
Renu Saklani अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून
अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून Published by: Renu Saklani Updated Thu, 05 Nov 2026 03:01 PM IST
सार

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के प्रस्तावित देहरादून दौरे को लेकर कार्यक्रम स्थल पर व्यवस्थाओं का जायजा लिया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने परेड ग्राउंड पहुंचकर तैयारियों का निरीक्षण किया।

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Amit shah dehradun visit CM pushkar singh dhami inspects parade ground ahead of public rally
निरीक्षण करते सीएम धामी - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
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केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के प्रस्तावित देहरादून आगमन और जनसभा के आयोजन को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने परेड ग्राउंड में कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने व्यवस्थाओं का जायजा लिया।

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निरीक्षण के दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और प्रदेश महामंत्री संगठन कुंदन परिहार भी साथ मौजूद रहे।

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