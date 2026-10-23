फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Dehradun News ›   Allegations of corruption at Bridkul; Suraj Seva Dal stages protest demanding an investigation

Dehradun News: ब्रिडकुल में भ्रष्टाचार का आरोप, जांच के लिए सुराज सेवा दल का प्रदर्शन

Fri, 23 Oct 2026 06:46 PM IST
देहरादून ब्यूरो
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Fri, 23 Oct 2026 06:46 PM IST
विज्ञापन
Allegations of corruption at Bridkul; Suraj Seva Dal stages protest demanding an investigation
देहरादून। ब्रिडकुल में निर्माण कार्यों के आवंटन, गुणवत्ता और कथित भ्रष्टाचार के आरोपों के संबंध में शुक्रवार को सुराज सेवा दल ने प्रदर्शन किया। प्रदेश अध्यक्ष रमेश जोशी ने निर्माण कार्यों की उच्चस्तरीय जांच कराने और स्थानीय लोगों को रोजगार व ठेकेदारी के अवसर देने की मांग उठाई।
विज्ञापन

उन्होंने कहा कि प्रदेश में होने वाले निर्माण कार्यों का लाभ स्थानीय लोगों को भी मिलना चाहिए। उन्होंने मांग की कि निर्माण कार्यों का आवंटन दोनों मंडलों में समान रूप से हो। बाहरी ठेकेदारों को काम मिलने से स्थानीय लोगों को पर्याप्त अवसर नहीं मिल पा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि वर्ष 2022 से 2025 के दौरान देहरादून यूनिट को आवंटित करीब 19 निर्माण कार्य निर्धारित समयसीमा में पूरे नहीं हुए। इनमें बहादुर जट स्थित राजकीय डिग्री कॉलेज, आईटीडीए भवन, मालदेवता स्थित गर्ल्स हॉस्टल और डोईवाला स्थित परीक्षा भवन के निर्माण कार्य शामिल हैं। दल ने श्रीनगर, हल्द्वानी, पिथौरागढ़ और हरिद्वार सहित विभिन्न क्षेत्रों में हुए निर्माण कार्यों की लागत, गुणवत्ता, भुगतान और समयसीमा की जांच कराने की मांग की। उन्होंने चेतावनी दी कि मांगों पर कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन आगे भी जारी रहेगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed