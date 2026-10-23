Dehradun News: 14 और 15 नवंबर को होगी राज्य रोलर स्केटिंग चैंपियनशिप

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देहरादून। उत्तराखंड रोलर स्केटिंग एसोसिएशन की ओर से 26वीं राज्य रेलर स्केटिंग चैंपियनशिप का आयोजन 14 और 15 नवंबर को किया जाएगा। रोलर स्केटिंग परेड ग्राउंड में होने वाली चैंपियनशिप से 64वीं राष्ट्रीय रोलर स्केंटिग चैंपियनशिप के लिए खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा। चैंपियनशिप में स्पीड स्केटिंग, ट्रैक रेसिंग, आर्टिस्टिक स्केटिंग, रोलर हॉकी, इनलाइन फ्रीस्टाइल और स्केटबोर्डिंग समेत विभिन्न विधाओं में खिलाड़ी प्रतिभाग करेंगे। राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए चयन प्रकिया में शामिल होने वाले खिलाड़ियों के लिए रोलर स्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का पंजीकरण और निर्धारित नियमों का पालन अनिवार्य होगा। पंजीकरण की अंतिम तिथि 31 अक्तूबर निर्धारित की गई है।