Dehradun News: जमीन धोखाधड़ी का आरोपी साक्ष्यों के अभाव में दोषमुक्त

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मसूरी निवासी वादी ओम प्रकाश ने आरोप लगाया था कि वर्ष 2014 में उसने इसम सिंह से जगतपुर (विकासनगर) में आठ लाख रुपये में जमीन खरीदी थी। आरोप था कि यह भूमि पहले से ही उत्तराखंड ग्रामीण बैंक (सेलाकुई) में बंधक थी और दाखिल-खारिज न होने पर आरोपी ने वादी के साथ गाली-गलौज की। सहसपुर पुलिस ने विवेचना के बाद आरोप पत्र दाखिल किया था।सुनवाई के दौरान गवाहों के बयानों में भारी विरोधाभास सामने आया। वहीं, बैंक के दस्तावेजों की जांच में भी संबंधित खाता बंधनमुक्त पाया गया। ठोस साक्ष्यों के अभाव में न्यायालय ने अभियोजन की दलीलों को खारिज करते हुए आरोपी को संदेह का लाभ देकर बरी कर दिया। संवाद