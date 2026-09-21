Dehradun News: अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने का आरोप

विज्ञापन





प्रेमनगर क्षेत्र में मोबाइल खरीदने गई युवती का आरोप है कि दुकान पर काम करने वाले युवक ने पहले उसका मोबाइल नंबर लिया और फिर दोस्ती कर ली। युवती ने राजपुर थाने में दी तहरीर में युवक पर नशीला पदार्थ पिलाकर दुष्कर्म करने, वीडियो बनाने और उसे वायरल करने की धमकी देकर लाखों रुपये ऐंठने का आरोप लगाया है। मामले में राजपुर थाने में जीरो प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। तहरीर के अनुसार, युवती की पहचान प्रेमनगर स्थित एक दुकान पर काम करने वाले दानिश नाम के युवक से हुई थी। आरोप है कि दोस्ती के बाद दानिश उसे शिखर फॉल के पास एक होटल में ले गया। वहां कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर पिलाने के बाद उसके साथ दुष्कर्म किया और इसका वीडियो बना लिया। युवती का आरोप है कि इसके बाद आरोपी वीडियो दिखाकर उसे ब्लैकमेल करने लगा। वीडियो सार्वजनिक करने की धमकी देकर उससे लाखों रुपये लिए गए। इतना ही नहीं, आरोप है कि आरोपी ने उससे गहने तक बिकवा दिए। युवती ने तहरीर में धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने का भी आरोप लगाया है। उसका कहना है कि आरोपी उस पर हिजाब पहनने, नमाज पढ़ने और रोजा रखने का दबाव बनाता था। इसके अलावा प्रतिबंधित मांस खिलाने और उसके बेटे का खतना कराने का दबाव बनाने का भी आरोप लगाया गया है। राजपुर पुलिस ने शिकायत के आधार पर जीरो एफआईआर दर्ज कर ली है। थाना प्रभारी पीडी भट्ट ने बताया कि मामले को मसूरी भेजा जाएगा। मा.सि.रि