Dehradun News: स्वास्थ्य शिविर में 275 लोगों ने लिया लाभ
देहरादून ब्यूरो
Updated Tue, 25 Aug 2026 05:55 PM IST
Updated Tue, 25 Aug 2026 05:55 PM IST
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सेलाकुई। सेलाकुई नगर पंचायत परिसर में मंगलवार को राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के तहत एकीकृत स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया गया। इस शिविर में 275 लोगों ने लाभ लिया। शिविर का आयोजन मुख्य चिकित्सा अधिकारी और जिला क्षय रोग अधिकारी के मार्गदर्शन में हुआ। डिसा के सहयोग से चौखंबा, बालाजी सेवा संस्थान और पीईजेकेएस परियोजनाओं ने मिलकर आयोजित किया। इसमें 85 लोगों की एचआईवी और वीडीआरएल जांच की गई। क्षय रोग (टीबी) की जांच के लिए 32 लोगों का एक्सरे भी कराया गया।
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