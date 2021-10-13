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Dehradun News: प्रदेश में 81 ग्रामीण मार्ग समेत 108 सड़क बंद

Sun, 06 Sep 2026 12:04 AM IST
देहरादून ब्यूरो
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Sun, 06 Sep 2026 12:04 AM IST
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108 roads, including 81 rural routes, are closed in the state
देहरादून। राज्य में शनिवार को 108 सड़कें बंद रहीं। इनमें सर्वाधिक प्रभावित ग्रामीण मार्ग (81) हैं। जिलों की बात करें तो अल्मोड़ा में आठ, बागेश्वर में छह, चमोली में 13, चंपावत में दो, देहरादून में 12 सड़कें बंद हैं। इनके अलावा नैनीताल में 19, पौड़ी में 12, पिथौरागढ़ में 18, रुद्रप्रयाग में आठ, टिहरी में आठ और उत्तरकाशी में दो मार्ग बंद रहे। ब्यूरो
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