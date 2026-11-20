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भारतीय अनुभवी स्पिनर युजवेंद्र चहल ने एक बड़ी उपलब्धि अपने नाम कर ली है। वह टी20 क्रिकेट में 400 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज बन गए हैं। 36 वर्षीय चहल ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में हरियाणा की ओर से खेलते हुए तमिलनाडु के खिलाफ यह ऐतिहासिक कारनामा किया। उन्होंने इंदौर में बुधवार को खेले गए मुकाबले में चार ओवर में 16 रन देकर तीन विकेट लिए। चहल ने अमित सात्विक को 38 रन के निजी स्कोर पर आउट कर अपने टी20 करियर के 400 विकेट पूरे किए। इसके बाद उन्होंने साई किशोर और एम. सिद्धार्थ को भी पवेलियन भेजा। विज्ञापन

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टी20 में 400 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज बने चहल

चहल सफेद गेंद के क्रिकेट में भारत के सबसे सफल स्पिनरों में शामिल रहे हैं। उन्होंने अपनी इस उपलब्धि के साथ भारतीय गेंदबाजों की टी20 विकेटों की सूची में भी शीर्ष स्थान मजबूत कर लिया है। उनके नाम अब 346 मैचों में 402 विकेट हैं। इस सूची में भुवनेश्वर कुमार 366 विकेट के साथ दूसरे स्थान पर हैं। जसप्रीत बुमराह ने 288 मैचों में 354 विकेट लिए हैं। पीयूष चावला और रविचंद्रन अश्विन भी शीर्ष पांच में शामिल हैं।



टी20 क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज गेंदबाज मैच विकेट युजवेंद्र चहल 346 402 भुवनेश्वर कुमार 340 366 जसप्रीत बुमराह 288 354 पीयूष चावला 307 329 रविचंद्रन अश्विन 343 323

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टी20 अंतरराष्ट्रीय में अर्शदीप सिंह हैं शीर्ष पर

टी20 क्रिकेट में चहल के इस रिकॉर्ड के बीच टी20 अंतरराष्ट्रीय में सर्वाधिक विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाजों की सूची में अर्शदीप सिंह पहले स्थान पर हैं। उनके नाम 151 विकेट हैं। जसप्रीत बुमराह 126 विकेट के साथ दूसरे और अक्षर पटेल 116 विकेट के साथ तीसरे स्थान पर हैं।



टी20 अंतरराष्ट्रीय में सर्वाधिक विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज गेंदबाज विकेट अर्शदीप सिंह 151 जसप्रीत बुमराह 126 अक्षर पटेल 116 हार्दिक पांड्या 114 कुलदीप यादव 98 टी20 क्रिकेट में चहल के इस रिकॉर्ड के बीच टी20 अंतरराष्ट्रीय में सर्वाधिक विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाजों की सूची में अर्शदीप सिंह पहले स्थान पर हैं। उनके नाम 151 विकेट हैं। जसप्रीत बुमराह 126 विकेट के साथ दूसरे और अक्षर पटेल 116 विकेट के साथ तीसरे स्थान पर हैं।

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हरियाणा ने तमिलनाडु को सात विकेट से हराया

हरियाणा ने इस मुकाबले में तमिलनाडु को सात विकेट से हराया। पहले बल्लेबाजी करते हुए तमिलनाडु की टीम 19.5 ओवर में 124 रन पर ऑलआउट हो गई। अमित सात्विक ने सबसे ज्यादा 38 रन बनाए। उन्होंने 17 गेंदों की पारी में चार चौके और दो छक्के लगाए।



हरियाणा की ओर से निशांत सिंधु ने गेंदबाजी में तीन विकेट लिए। उन्होंने 22 रन देकर तीन बल्लेबाजों को आउट किया। इसके बाद बल्लेबाजी में भी कमाल करते हुए 37 रन बनाकर नाबाद रहे। कप्तान अंकित राजेश कुमार ने 39 गेंदों में तीन चौकों और दो छक्कों की मदद से नाबाद 43 रन बनाए। हरियाणा ने 15.5 ओवर में तीन विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। टीम ने सात विकेट से मुकाबला अपने नाम किया और उसके 23 गेंद शेष रहते जीत दर्ज की। निशांत सिंधु को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया।